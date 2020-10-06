Пожар в Пензе уничтожает ресторан в историческом месте. Видео
Ресторан «Засека» полыхает в Пензе. Открытый огонь охватил деревянное здание по всей площади. Об этом информирует областной главк МЧС. Сигнал о пожаре поступил в 19.40.
На месте происшествия работают пожарные расчёты по повышенному номеру вызова. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения пожара будет устанавливаться в ходе специальной проверки.
Здание, в котором расположен ресторан, представляет собой деревянный резной терем. Оно построено в конце 70-х годов прошлого века. Название «Засека» объясняется тем, что в этой местности в XVII веке была организована оборонительная засечная черта. Она охраняла крепость Пензу и юго-восточные рубежи Московского государства от набегов кочевников.
В сети появилось видео пожара.
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