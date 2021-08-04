Семьи погибших в ДТП в Турции получат от самарских властей по 1 млн рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших в ДТП в Турции будет выплачено по одному миллиону рублей, сообщает ТАСС.

По его словам, всем туристам, даже получившим лёгкие травмы, выплатят по 200 тысяч рублей.

«Люди, которые средней тяжести, получили травмы увечья, получат 500 тысяч рублей», - добавил Азаров.

Автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья 2 августа, сообщает RT. Группа состояла из 22 человек, погибли трое.

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ФОТО: Дмитрий Азаров // kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияДТПРоссийские ТуристыСамарская ОбластьДмитрий Азаров
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