В Самарской области загорелись 13 дачных домов
14 мая 202117:48
Дачные дома загорелись в самарском поселке Энергетик, сообщает ТАСС.
Огонь вспыхнул в садовом товариществе «Трест-11». Сообщалось, что горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади два гектара.
Ранее сообщалось также о пожаре на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области.
До этого склад в Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажного дома 1930-х годов постройки. Инцидент произошёл на улице Шейнкмана, жильцов эвакуировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru