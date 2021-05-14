В Самарской области загорелись 13 дачных домов

Дачные дома загорелись в самарском поселке Энергетик, сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул в садовом товариществе «Трест-11». Сообщалось, что горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади два гектара.

Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области

Ранее сообщалось также о пожаре на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области.

До этого склад в Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажного дома 1930-х годов постройки. Инцидент произошёл на улице Шейнкмана, жильцов эвакуировали.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Самарская ОбластьСамараПожарные
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