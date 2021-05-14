Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области

Площадь пожара на территории завода по переработке отходов в Самарской области составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошёл в Ставропольском районе западнее села Ташёлка. Прибывшие по вызову пожарные установили, что на территории предприятия, отдельными очагами, горит мусор

«В основном тление мусора», - уточнили в МЧС, добавив, что погибших и пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажного дома 1930-х годов постройки, сообщает Ura.ru. Инцидент произошёл на улице Шейнкмана, жильцов эвакуировали.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Самарская ОбластьПожарПожарные
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