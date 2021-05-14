Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области
Площадь пожара на территории завода по переработке отходов в Самарской области составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошёл в Ставропольском районе западнее села Ташёлка. Прибывшие по вызову пожарные установили, что на территории предприятия, отдельными очагами, горит мусор
«В основном тление мусора», - уточнили в МЧС, добавив, что погибших и пострадавших нет.
Ранее в Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажного дома 1930-х годов постройки, сообщает Ura.ru. Инцидент произошёл на улице Шейнкмана, жильцов эвакуировали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Мясников сообщил о третьей волне коронавируса
- Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области
- Жителям Москвы посоветовали не ставить машины под деревьями из-за грозы
- Путин объяснил, как Россия будет реагировать на угрозы у своих границ
- Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная
- Путин заявил, что Украину превращают в «Антироссию»
- Минздрав заявил о сокращении числа абортов в России
- Крымчанин, задержанный за фейк о теракте, отправлен под домашний арест
- Блогер Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине
- Инфекционист заявил о третьей волне пандемии в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru