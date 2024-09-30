В Самарской области возбудили дело о диверсии после взрыва на мосту в Кинеле

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва на железнодорожном мосту в районе города Кинель, передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря антитеррористической комиссии региона Сергея Решетова.

Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

Правоохранители установили, что взрыв произошел после «беззаконного вмешательства».

В субботу, 28 сентября, сильный хлопок произошел на ж/д мосту в районе Кинеля в Самарской области, напоминает RT.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьУголовное ДелоСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры