В Самарской области возбудили дело о диверсии после взрыва на мосту в Кинеле
30 сентября 202413:15
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва на железнодорожном мосту в районе города Кинель, передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря антитеррористической комиссии региона Сергея Решетова.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 281 УК РФ («Диверсия»).
Правоохранители установили, что взрыв произошел после «беззаконного вмешательства».
В субботу, 28 сентября, сильный хлопок произошел на ж/д мосту в районе Кинеля в Самарской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru