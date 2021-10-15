В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
15 октября 202118:02
Три человека стали жертвами ДТП, произошедшего в Шигонском районе Самарской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительной информации, на 18 километре автодороги «Сызрань - Волжский Утёс» столкнулись ВАЗ-2111 и грузовой автомобиль «Газель».
Ранее канал RT опубликовал видео смертельной аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак.
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15 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru