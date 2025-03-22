В Самарской области уничтожили атаковавший промпредприятие дрон
22 марта 202508:49
Попытку атаки на одно из промышленных предприятий предотвратили в Чапаевске в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Как отметил губернатор, противник попытался ударить по объекту рано утром 22 марта.
«Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован 1 БПЛА», - написал Федорищев в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Самарской области уничтожили один беспилотник ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru