В Самарской области уничтожили атаковавший промпредприятие дрон

Попытку атаки на одно из промышленных предприятий предотвратили в Чапаевске в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Как отметил губернатор, противник попытался ударить по объекту рано утром 22 марта.

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«Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован 1 БПЛА», - написал Федорищев в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Самарской области уничтожили один беспилотник ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСамарская Область

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