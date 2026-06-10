В Самарской области три человека пострадали при атаке БПЛА
10 июня 202610:10
Юлия Савченко
Три человека пострадали из-за беспилотной атаки в Самарской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, утром 10 июня в области уничтожили несколько десятков дронов, пишет Ura.ru. В результате на нескольких промышленных предприятиях Самарской области зафиксированы повреждения.
«Пострадали трое жителей региона», - подчеркнул Федорищев.
Ранее в Чебоксарах три человека пострадали при ракетной атаке.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ООН заявили, что вынуждены забирать продовольствие у голодных ради умирающих
- «Хроники» и триумф Тодоровского: Почему Юра Борисов остался без ТЭФИ
- В Самарской области три человека пострадали при атаке БПЛА
- Глава МИД Ирана призвал военных США покинуть страны Ближнего Востока
- При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека
- Казахстан заявил о готовности увеличить транспортировку газа из России в Узбекистан
- Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей
- На МКС скорректировали высоту орбиты на 1,6 км
- После атаки ВСУ загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»
- За вертолет ответите: Обмен ночными ударами США и Ирана вновь отодвинул «сделку»