В Самарской области три человека пострадали при атаке БПЛА

Три человека пострадали из-за беспилотной атаки в Самарской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

Как отметил губернатор, утром 10 июня в области уничтожили несколько десятков дронов, пишет Ura.ru. В результате на нескольких промышленных предприятиях Самарской области зафиксированы повреждения.

«Пострадали трое жителей региона», - подчеркнул Федорищев.

Ранее в Чебоксарах три человека пострадали при ракетной атаке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиСамарская Область

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