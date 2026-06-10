При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека
10 июня 202609:44
Юлия Савченко
Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
Ранее стало известно, что Чебоксары подверглись ракетной атаке, пишет Ura.ru. На части улиц города перекрыли движение.
«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека... Два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой», - написал Николаев на платформе «Макс».
Глава региона отметил что жизни граждан ничего не угрожает. Николаев держит ситуацию на личном контроле.
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