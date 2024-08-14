В Самарской области сошли с рельсов пять вагонов с азотным удобрением

На станции «Жигулевское море» в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов, содержащих азотное удобрение, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся работы по восстановлению нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры.

При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека

В транспортной прокуратуре сообщили, что движение поездов не претерпело задержек, и на месте происшествия продолжаются работы по восстановлению нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности железнодорожного транспорта. В качестве возможных причин схода вагонов рассматриваются возможные неисправности железнодорожного полотна или состава, передает «Радиоточка НСН».

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