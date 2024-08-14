В Самарской области сошли с рельсов пять вагонов с азотным удобрением

В транспортной прокуратуре сообщили, что движение поездов не претерпело задержек, и на месте происшествия продолжаются работы по восстановлению нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности железнодорожного транспорта. В качестве возможных причин схода вагонов рассматриваются возможные неисправности железнодорожного полотна или состава, передает «Радиоточка НСН».