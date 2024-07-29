При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области с участием поезда пострадали 52 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация области.
В настоящее время в Котельниковской центральной районной больнице получают медицинскую помощь 21 пострадавший, из которых 10 — дети.
В тяжелом состоянии находятся три человека: двое из них были госпитализированы в 25-ю больницу Волгограда. Пострадавший машинист поезда будет лечиться в специализированном учреждении.
В понедельник в Волгоградской области грузовик «Камаз» столкнулся с пассажирским поездом №491, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, из них семь перевернулись. Около 140 из 803 пассажиров пострадали. Движение поездов приостановлено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru