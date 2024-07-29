При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области с участием поезда пострадали 52 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация области.

В настоящее время в Котельниковской центральной районной больнице получают медицинскую помощь 21 пострадавший, из которых 10 — дети.