Ребенок погиб при пожаре в Саратовской области

Родителей и сестру погибшего ребенка доставили с ожогами в больницу. По данным ведомства, у женщины 1974 года рождения диагностированы ожоги 25% тела.

Отмечается, что во время начала пожар ребенок был в доме один, остальные члены семьи находились во дворе дома.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

