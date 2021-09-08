Ребенок погиб при пожаре в Саратовской области

Пожар произошел в частном доме в Балашове Саратовской области, в результате чего погиб ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Родителей и сестру погибшего ребенка доставили с ожогами в больницу. По данным ведомства, у женщины 1974 года рождения диагностированы ожоги 25% тела.

Отмечается, что во время начала пожар ребенок был в доме один, остальные члены семьи находились во дворе дома.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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ТЕГИ:Саратовская ОбластьПожар
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