В Самарской области предотвратили теракт в пункте приема гумпомощи

По данным ФСБ, организацией преступления занимался гражданин РФ 1994 года рождения. По указанию куратора злоумышленник изъял изготовленное им самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона, мужчина планировал подорвать его в здании пункта приема гумпомощи.

Отмечается, что при задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, россиянин получил несовместимые с жизнью ранения. Силовики и мирные граждане не пострадали.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Барнауле, правоохранители задержали трех человек, планировавших поджечь региональный избирательный штаб накануне выборов президента РФ, напоминает «Свободная пресса».

