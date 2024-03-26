В Самарской области предотвратили теракт в пункте приема гумпомощи
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации в Самарской области, который готовил россиянин-пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, организацией преступления занимался гражданин РФ 1994 года рождения. По указанию куратора злоумышленник изъял изготовленное им самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона, мужчина планировал подорвать его в здании пункта приема гумпомощи.
Отмечается, что при задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, россиянин получил несовместимые с жизнью ранения. Силовики и мирные граждане не пострадали.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Барнауле, правоохранители задержали трех человек, планировавших поджечь региональный избирательный штаб накануне выборов президента РФ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru