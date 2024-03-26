В Самарской области предотвратили теракт в пункте приема гумпомощи

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации в Самарской области, который готовил россиянин-пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

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По данным ФСБ, организацией преступления занимался гражданин РФ 1994 года рождения. По указанию куратора злоумышленник изъял изготовленное им самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона, мужчина планировал подорвать его в здании пункта приема гумпомощи.

Отмечается, что при задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, россиянин получил несовместимые с жизнью ранения. Силовики и мирные граждане не пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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