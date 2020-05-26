В Самарской области горят одиннадцать частных домов

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы МЧС России. Источник сообщает, что ЧП произошло в Волжском районе, в поселке Яицкое. Площадь пожара, по имеющейся информации, превышает 900 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Также сообщается, что эвакуация жителей не проводилась.

В борьбе с огнем задействовано 47 человек и 16 единиц техники, отмечает Газета.ру.