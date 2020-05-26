В Самарской области горят одиннадцать частных домов

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы МЧС России. Источник сообщает, что ЧП произошло в Волжском районе, в поселке Яицкое. Площадь пожара, по имеющейся информации, превышает 900 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Также сообщается, что эвакуация жителей не проводилась.

В борьбе с огнем задействовано 47 человек и 16 единиц техники, отмечает Газета.ру.

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Напомним, 14 мая крупный пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Там подчеркнули, что общая площадь горения составила около 80 квадратных метров. Также стало известно, что из жилого дома были эвакуированы 35 человек. Жертвой огня стал один человек. Также сообщается об одном пострадавшем.

Отметим, огонь вспыхнул в доме № 32. На 5-м, 6-м и 7-м этажах загорелись балконы, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Самарская ОбластьПожар
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