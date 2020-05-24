Рэпер из Bad Balance погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

Российский рэпер, участник группы Bad Balance Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер, и его мать погибли при пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга 23 мая. Об этом сообщил основатель Bad Balance Мастер Шеff (Влад Валов), пишет «Газета.ру».

Алексееву было 43 года. В составе Bad Balance он участвовал в создании «Питер – Я Твой», ставшей одной из самых известных в исполнении коллектива. Также известен как сольный исполнитель и бывший участник DA 108.

