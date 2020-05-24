Рэпер из Bad Balance погиб при пожаре в Санкт-Петербурге
24 мая 202017:58
Российский рэпер, участник группы Bad Balance Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер, и его мать погибли при пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга 23 мая. Об этом сообщил основатель Bad Balance Мастер Шеff (Влад Валов), пишет «Газета.ру».
Алексееву было 43 года. В составе Bad Balance он участвовал в создании «Питер – Я Твой», ставшей одной из самых известных в исполнении коллектива. Также известен как сольный исполнитель и бывший участник DA 108.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
- В Госдуме назвали региональные вузы для увеличения бюджетных мест
- Володин обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ
- Российские вузы предоставят 30 тысяч дополнительных бюджетных мест
- Рэпер из Bad Balance погиб при пожаре в Санкт-Петербурге
- Политолог Матвейчев посмеялся над самопиаром Гусевой о перестановках в ЕР
24 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru