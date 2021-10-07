В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В Самарской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Авария произошла на трассе М-5 «Урал». Отмечается, что оба погибших находились в автомобиле.

В ДТП также несколько пострадавших, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате удара автобус упал в кювет.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Самарская ОбластьДТП
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