В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В Самарской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авария произошла на трассе М-5 «Урал». Отмечается, что оба погибших находились в автомобиле.
В ДТП также несколько пострадавших, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате удара автобус упал в кювет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом
- В Канаде ввели обязательную вакцинацию для госслужащих
- Глушаков покинул расположение сборной России
- Дом Романовых: почетный караул на венчании императорского потомка был согласован
- Суд продлил арест блогеру Хованскому
- Умер бывший замминистра МВД СССР Николай Демидов
- В Белоруссии арестовали 136 человек за комментарии о смерти сотрудника КГБ
- Один человек погиб при взрыве мечети в Афганистане
- В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина
- Новак предложил способ стабилизации цен на газ в Европе за счёт «Газпрома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru