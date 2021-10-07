В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Авария произошла на трассе М-5 «Урал». Отмечается, что оба погибших находились в автомобиле.

В ДТП также несколько пострадавших, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате удара автобус упал в кювет.

