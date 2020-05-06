В Самарcкой области пять человек стали жертвами ДТП
В Самарской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в МВД по региону.
Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел на трассе "Самара-Ульяновск-Димитровград" около 22 вечера по местному времени (21.00 мск).
Среди погибших также есть ребенок, уточняет агентство. Согласно сообщению агентства, после столкновения машин никто не выжил, в одном автомобиле находились двое взрослых, в другом двое взрослых с ребенком.
Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.
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