В Самарcкой области пять человек стали жертвами ДТП

В Самарской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в МВД по региону.

Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел на трассе "Самара-Ульяновск-Димитровград" около 22 вечера по местному времени (21.00 мск).

Среди погибших также есть ребенок, уточняет агентство. Согласно сообщению агентства, после столкновения машин никто не выжил, в одном автомобиле находились двое взрослых, в другом двое взрослых с ребенком.

Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.

