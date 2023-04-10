В Самаре завели уголовное дело после поножовщины в школе

По версии следствия, 10 апреля подозреваемый в ходе ссоры достал перочинный нож и нанёс своему однокласснику не менее двух ударов в спину. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», - добавили в ведомстве.

Ранее Ученица школы №43 в Чите не подготовила домашнее задание и решила сорвать урок ложным сообщением о минировании, сообщает РИА ФАН.