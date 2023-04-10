В Самаре завели уголовное дело после поножовщины в школе
Следователи возбудили уголовное дело в отношении ученика 2007 года рождения, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областного Следственного управления СК РФ.
По версии следствия, 10 апреля подозреваемый в ходе ссоры достал перочинный нож и нанёс своему однокласснику не менее двух ударов в спину. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», - добавили в ведомстве.
Ранее Ученица школы №43 в Чите не подготовила домашнее задание и решила сорвать урок ложным сообщением о минировании, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru