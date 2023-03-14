Школьница в Москве выстрелила в одноклассника на уроке
Ученица одной из московских средних школ произвела выстрел в одноклассника из пневматического пистолета прямо в ходе урока. Как стало сегодня известно, случилось это днём ранее, 13 марта в учебном заведении № 1577 на северо-востоке Москвы.
Как выяснили «Известия», пострадавший подросток 2007 года рождения получил ушибы мягких тканей в области левой скулы и шеи. После медицинского осмотра в поликлинике он был отпущен домой. О мерах, принятых в связи с инцидентом, пока не сообщается.
Накануне стало известно, что десятиклассник, пострадавший в ходе драки в московской школе в районе Новокосино, находится в тяжелом состоянии, однако пришёл в себя - узнает родителей и уже может говорить. Он был госпитализирован с проломленной лобной костью, ему сделали операцию.
Между тем, активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков в комментарии НСН обратил внимание на рост в школах конфликтов с рукоприкладством учителей. Он связал это с отношением к преподавателям как к обслуге.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Песков рассказал о сотрудничестве России с другими государствами в сфере науки
- Боярский заявил о намерении завершить театральную карьеру
- Предсказавший крах Lehman Brothers аналитик ждёт банкротства Credit Suisse
- Лавров: Продвижение инфраструктуры НАТО в Азии – заявка на долгую конфронтацию
- Аксенов допустил провокации ВСУ к годовщине воссоединения Крыма с РФ
- Лавров: Россия не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока
- В Кремле заявили о непризнании Международного уголовного суда
- Президент Чехии считает, что самолеты L-159 не подходят Украине
- В ЛНР обнаружили передающий разведданные радиозонд украинских диверсантов
- Один человек пострадал при взрыве в Новой Каховке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru