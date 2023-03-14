Школьница в Москве выстрелила в одноклассника на уроке

Ученица одной из московских средних школ произвела выстрел в одноклассника из пневматического пистолета прямо в ходе урока. Как стало сегодня известно, случилось это днём ранее, 13 марта в учебном заведении № 1577 на северо-востоке Москвы.

Как выяснили «Известия», пострадавший подросток 2007 года рождения получил ушибы мягких тканей в области левой скулы и шеи. После медицинского осмотра в поликлинике он был отпущен домой. О мерах, принятых в связи с инцидентом, пока не сообщается.