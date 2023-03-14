Школьница в Москве выстрелила в одноклассника на уроке

Ученица одной из московских средних школ произвела выстрел в одноклассника из пневматического пистолета прямо в ходе урока. Как стало сегодня известно, случилось это днём ранее, 13 марта в учебном заведении № 1577 на северо-востоке Москвы.

Как выяснили «Известия», пострадавший подросток 2007 года рождения получил ушибы мягких тканей в области левой скулы и шеи. После медицинского осмотра в поликлинике он был отпущен домой. О мерах, принятых в связи с инцидентом, пока не сообщается.

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Накануне стало известно, что десятиклассник, пострадавший в ходе драки в московской школе в районе Новокосино, находится в тяжелом состоянии, однако пришёл в себя - узнает родителей и уже может говорить. Он был госпитализирован с проломленной лобной костью, ему сделали операцию.

Между тем, активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков в комментарии НСН обратил внимание на рост в школах конфликтов с рукоприкладством учителей. Он связал это с отношением к преподавателям как к обслуге.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:МоскваПроисшествиеШкола
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