СМИ: Вторым погибшим в «Алых парусах» может быть убийца-смертник
Вторым погибшим результате взрыва в подъезде элитного ЖК «Алые паруса» помимо основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна мог быть убийца-смертник, который и привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Telegram-канал 112 уточняет, что подрывник привел в действие взрывное устройство, как только Саркисян оказался рядом с ним, выйдя из лифта. Предварительно, речь идет о мине МОН-500.
Отмечается, что смертником может быть ранее судимый гражданин Армении.
Ранее сообщалось что в результате взрыва 3 февраля Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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