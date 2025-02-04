СМИ: Вторым погибшим в «Алых парусах» может быть убийца-смертник

Telegram-канал 112 уточняет, что подрывник привел в действие взрывное устройство, как только Саркисян оказался рядом с ним, выйдя из лифта. Предварительно, речь идет о мине МОН-500.

Отмечается, что смертником может быть ранее судимый гражданин Армении.

Ранее сообщалось что в результате взрыва 3 февраля Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



