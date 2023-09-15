В Самаре загорелся бывший подшипниковый завод
Бывший подшипниковый завод загорелся в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, первая информация о пожаре поступила в 9:39 мск, сообщалось о горящем в неэксплуатируемом здании на площади 100 квадратных метров масле.
Позже в ведомстве заявили, что площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров, По данным на 13:49 мск, огнём были охвачены 1000 квадратных метров.
«Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении задействовано 114 человек и 38 единиц техники», - уточнили в МЧС.
Ранее после разгерметизации газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка произошёл пожар в поле близ поселка Красный Октябрь в Саратовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru