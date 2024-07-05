В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
«УФСБ... предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — отметили в федеральной службе.
Преступление планировал местный житель, который в середине прошлого года вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился осуществить диверсионно-террористический акт в Самаре. Злоумышленника задержали на стадии приготовления к преступлению, правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
Ранее ФСБ задержала в Крыму агентов украинского Главного управления разведки, планировавших серию терактов на железнодорожных объектах на полуострове, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru