В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии

ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

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«УФСБ... предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — отметили в федеральной службе.

Преступление планировал местный житель, который в середине прошлого года вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился осуществить диверсионно-террористический акт в Самаре. Злоумышленника задержали на стадии приготовления к преступлению, правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ задержала в Крыму агентов украинского Главного управления разведки, планировавших серию терактов на железнодорожных объектах на полуострове, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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