В Самаре пожар в концертном зале охватил 50 квадратных метров

В Самаре произошел пожар в концертном зале, охвативший площадь в 50 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, на момент возгорания зал был закрыт для посетителей, пострадавших нет.

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Огнеборцы МЧС активно работают на месте происшествия. В тушении пожара задействованы 67 специалистов и 20 единиц техники. Пламя охватило чердачное помещение и второй этаж здания.

Сейчас специалисты продолжают борьбу с огнем и выясняют причины происшествия. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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