В Самаре пожар в концертном зале охватил 50 квадратных метров

Огнеборцы МЧС активно работают на месте происшествия. В тушении пожара задействованы 67 специалистов и 20 единиц техники. Пламя охватило чердачное помещение и второй этаж здания.

Сейчас специалисты продолжают борьбу с огнем и выясняют причины происшествия. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».