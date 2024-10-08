В Самаре пожар в концертном зале охватил 50 квадратных метров
В Самаре произошел пожар в концертном зале, охвативший площадь в 50 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По информации ведомства, на момент возгорания зал был закрыт для посетителей, пострадавших нет.
Огнеборцы МЧС активно работают на месте происшествия. В тушении пожара задействованы 67 специалистов и 20 единиц техники. Пламя охватило чердачное помещение и второй этаж здания.
Сейчас специалисты продолжают борьбу с огнем и выясняют причины происшествия. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru