В Самаре горят шесть жилых домов

В Самаре загорелись шесть частных жилых домов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Известно, что пожар распространился на площади около 600 квадратных метров. Также сообщается, что все здания находятся на улице Пестеля в поселке Шмидта.

Источник подчеркивает, что в ликвидации пожара задействованы 69 человек и 14 единиц техники. В МЧС объявили повышенную сложность пожара.

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Ранее НСН писала, что причиной пожара, вспыхнувшего в частном доме в Раменском районе Московской области, жертвами которого стали шесть человек, могла быть неисправность электропроводки. Об этом заявили в Следственном управлении СК по региону.

Возгорание произошло в одном из домов в деревне Дурниха. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, в общей сложности в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧССамараПожар
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