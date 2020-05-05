В Самаре горят шесть жилых домов

В Самаре загорелись шесть частных жилых домов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС. Известно, что пожар распространился на площади около 600 квадратных метров. Также сообщается, что все здания находятся на улице Пестеля в поселке Шмидта.

Источник подчеркивает, что в ликвидации пожара задействованы 69 человек и 14 единиц техники. В МЧС объявили повышенную сложность пожара.