В России горят более 60 тысяч гектаров леса

На территории России зафиксировано 75 лесных пожаров общей площадью более 60 тысяч гектаров. Такая информация появилась на сайте Авиалесохраны. Отмечается, что в их тушении задействованы почти четыре с половиной тысячи человек, более 950 единиц спецтехники, а также 25 самолетов.

За минувшие сутки в России удалось ликвидировать 170 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров, подчеркивает Газета.ру.

Лето обещает быть жарким. Леса обещают гореть

Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания предупредил президента России Владимира Путина о том, лето нынешнего года может оказаться одним из самых жарких за всю историю, отмечает Ura.ru.

Министр заявил, что о сильной жаре предупреждают как Росгидромет, так и зарубежные гидрометерологические станции. Кобылкин отметил, что ситуация с лесными пожарами на этом фоне не становится лучше, причем это связано не только с климатическими изменениями, но и нарушением режима самоизоляции.

Ранее об очень жарком лете в 2020 году предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также заявил, что оно может войти в пятерку самых жарких за всю историю. Вильфанд отметил, что это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияЛесные Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры