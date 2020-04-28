В России горят более 60 тысяч гектаров леса

Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания предупредил президента России Владимира Путина о том, лето нынешнего года может оказаться одним из самых жарких за всю историю, отмечает Ura.ru.

Министр заявил, что о сильной жаре предупреждают как Росгидромет, так и зарубежные гидрометерологические станции. Кобылкин отметил, что ситуация с лесными пожарами на этом фоне не становится лучше, причем это связано не только с климатическими изменениями, но и нарушением режима самоизоляции.



Ранее об очень жарком лете в 2020 году предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также заявил, что оно может войти в пятерку самых жарких за всю историю. Вильфанд отметил, что это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.







