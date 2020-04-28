В России горят более 60 тысяч гектаров леса
На территории России зафиксировано 75 лесных пожаров общей площадью более 60 тысяч гектаров. Такая информация появилась на сайте Авиалесохраны. Отмечается, что в их тушении задействованы почти четыре с половиной тысячи человек, более 950 единиц спецтехники, а также 25 самолетов.
За минувшие сутки в России удалось ликвидировать 170 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров, подчеркивает Газета.ру.
Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания предупредил президента России Владимира Путина о том, лето нынешнего года может оказаться одним из самых жарких за всю историю, отмечает Ura.ru.
Министр заявил, что о сильной жаре предупреждают как Росгидромет, так и зарубежные гидрометерологические станции. Кобылкин отметил, что ситуация с лесными пожарами на этом фоне не становится лучше, причем это связано не только с климатическими изменениями, но и нарушением режима самоизоляции.
Ранее об очень жарком лете в 2020 году предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также заявил, что оно может войти в пятерку самых жарких за всю историю. Вильфанд отметил, что это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.
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