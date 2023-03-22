В Самаре горит одна из достопримечательностей города

В Самаре второй раз за последний год горит доходный дом Челышева, сообщили в МЧС России.

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В ведомстве отметили, что огнеборцы эвакуировали 60 человек. Информация о пострадавших пока не поступала. Площадь пожара составляет 1300 кв м.

Добавляется, что в тушении пожара задействовано более 125 человек и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Симферополе.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамараСамарская ОбластьПожарПожарныеМЧС РФ

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