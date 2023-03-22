Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
22 марта 202304:02
В селе Вороновское в Новой Москве произошло возгорание жилого дома, сообщает в Telegram прокуратура города.
В огне погибли четыре человека, среди них двое детей — трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка.
Причина пожара выясняется.
Напомним, мать и двое детей погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Симферополе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru