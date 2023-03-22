Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В селе Вороновское в Новой Москве произошло возгорание жилого дома, сообщает в Telegram прокуратура города.

Виновник смертельного пожара в доме престарелых в Москве получил 2,5 года колонии

В огне погибли четыре человека, среди них двое детей — трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Причина пожара выясняется.

Напомним, мать и двое детей погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Симферополе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияМоскваПожары

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