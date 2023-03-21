Трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Симферополе
Мать и двое детей погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Симферополе. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МЧС по республике Крым.
Сообщение о возгорании на площади два квадратных метра поступило во вторник в 17:16. Жертвой стали 36-летняя женщина и двое детей.
Спасатели ликвидировали возгорание. В Следственном комитете выясняют обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, пожар начался в дальней комнате квартиры.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.
В Центральном районе Симферополя 20 марта произошел взрыв на газовом узле. Взрывчатку заложили проникшие за забор неизвестные лица, передает НСН.
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