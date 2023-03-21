Трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Симферополе

Сообщение о возгорании на площади два квадратных метра поступило во вторник в 17:16. Жертвой стали 36-летняя женщина и двое детей.

Спасатели ликвидировали возгорание. В Следственном комитете выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, пожар начался в дальней комнате квартиры.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

В Центральном районе Симферополя 20 марта произошел взрыв на газовом узле. Взрывчатку заложили проникшие за забор неизвестные лица, передает НСН.

