В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Сальвадора, в департаменте Сонсонате. Об этом сообщило министерство окружающей среды.

В Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 7:53 (16.53 мск) на глубине 50 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее, 3 февраля, землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в штате Оклахома в США. Подземные толчки произошли в 05:24 по времени UTC (08:24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата Оклахома-Сити, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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