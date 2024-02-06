В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
6 февраля 202418:30
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Сальвадора, в департаменте Сонсонате. Об этом сообщило министерство окружающей среды.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 7:53 (16.53 мск) на глубине 50 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее, 3 февраля, землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в штате Оклахома в США. Подземные толчки произошли в 05:24 по времени UTC (08:24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата Оклахома-Сити, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru