В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 7:53 (16.53 мск) на глубине 50 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее, 3 февраля, землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в штате Оклахома в США. Подземные толчки произошли в 05:24 по времени UTC (08:24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата Оклахома-Сити, передает «Радиоточка НСН».

