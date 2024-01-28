В Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

По информации ведомства, эпицентр подземных толчков находится в 66 километрах от города Тарауака с населением около 16 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 600 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Алма-Ате на юге Казахстана 22 января произошла серия подземных толчков. Пострадали восемь человек. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».

