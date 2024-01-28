В Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
28 января 202413:57
На территории Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 сообщила Геологическая служба США. Об этом пишет ТАСС.
По информации ведомства, эпицентр подземных толчков находится в 66 километрах от города Тарауака с населением около 16 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 600 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Алма-Ате на юге Казахстана 22 января произошла серия подземных толчков. Пострадали восемь человек. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru