Сошедший с рельсов в Брянской области поезд был белорусским

Грузовой поезд №2528, который в результате взрыва сошел с рельсов в Брянской области, был сформирован на Белорусской железной дороге (БЖД), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

В сообщении говорится, что неустановленное взрывное устройство сработало в 50 метрах от грузового поезда, который следовал из Гомеля в Брянск.

«В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов 8 вагонов и локомотив», - уточнили в министерстве, добавив, что локомотивная бригада не пострадала.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожар, возникший на месте схода грузового состава на 136 километре путей Брянск-Унеча, был полностью локализован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Скрин-шот с видео очевидца
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