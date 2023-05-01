Сошедший с рельсов в Брянской области поезд был белорусским
Грузовой поезд №2528, который в результате взрыва сошел с рельсов в Брянской области, был сформирован на Белорусской железной дороге (БЖД), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.
В сообщении говорится, что неустановленное взрывное устройство сработало в 50 метрах от грузового поезда, который следовал из Гомеля в Брянск.
«В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов 8 вагонов и локомотив», - уточнили в министерстве, добавив, что локомотивная бригада не пострадала.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожар, возникший на месте схода грузового состава на 136 километре путей Брянск-Унеча, был полностью локализован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- СМИ: Глава Минобороны Украины заявил о выходе ВСУ на финишную прямую контрнаступления
- Водитель Kia сбил двух детей на востоке Москвы
- «Спасибо за все»: Алла Пугачева поблагодарила умершего Вячеслава Зайцева
- Сошедший с рельсов в Брянской области поезд был белорусским
- Власти Болгарии заявили о покушении на главного прокурора республики
- ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ
- Пригожин предложил вооружить миллионную армию в обмен на артиллерийские снаряды
- Нужна консолидация. Минобороны РФ следует помогать ЧВК «Вагнер» ради победы в СВО
- «МК»: В Москве скончалась вдова поэта-песенника Леонида Дербенева
- Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru