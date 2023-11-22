В РЖД назвали причину столкновения поездов под Ульяновском

Компания приступила к внутренней проверке. В РЖД уточнили, что все пострадавшие получат страховую компенсацию, а также получат компенсацию по лечению.

Региональный минздрав уточнил, что пострадавшие в госпитализации не нуждаются.

Пассажирский поезд следовал из Адлера в Пермь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

