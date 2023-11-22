В РЖД назвали причину столкновения поездов под Ульяновском

Причиной столкновения пассажирского поезда и маневрового тепловоза стало «грубое нарушение при организации работы станции», сообщили в пресс-службе РЖД.

РЖД: 25 человек пострадали из-за столкновения поезда и локомотива под Ульяновском

Компания приступила к внутренней проверке. В РЖД уточнили, что все пострадавшие получат страховую компенсацию, а также получат компенсацию по лечению.

Региональный минздрав уточнил, что пострадавшие в госпитализации не нуждаются.

Пассажирский поезд следовал из Адлера в Пермь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
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