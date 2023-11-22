РЖД: 25 человек пострадали из-за столкновения поезда и локомотива под Ульяновском
В результате попутного столкновения пассажирского поезда рейса Адлер-Пермь и маневрового тепловоза в Ульяновской области жертв нет, различные травмы получили 25 человек, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Как отмечается, погибших и большего числа пострадавших на станции Бряндино удалось избежать во многом благодаря действиям машиниста пассажирского поезда. Он вовремя успел применить экстренное торможение из-за чего не произошло схода подвижного состава.
Всего в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей.
Ранее стало известно о лобовом столкновении поездов в Ульяновской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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