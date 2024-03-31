В Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом
31 марта 202420:45
В двухэтажном деревянном жилом доме на Лесопарковой улице в Рязани произошел пожар, заявили в пресс-службе МЧС России.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Источником пожара стала квартира на втором этаже.
В тушении участвуют 39 человек и 12 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
В воскресенье на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края произошел пожар. Пострадал один человек. Спасатели эвакуировали 50 постояльцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru