В Москве мужчина поджег за деньги квартиру и машину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который поджег квартиру и автомобиль на юго-западе Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Возгорание произошло на шестом этаже дома на улице Марии Ульяновой. Сообщение об инциденте поступило накануне в 22:25. По предварительным данным, злоумышленнику обещали деньги за поджог.
Одновременно с квартирой загорелся припаркованный автомобиль. Пожар потушили на площади два квадратных метра.
«Предварительная версия происшествия - поджог», - сказал источник.
Ранее сотрудники полиции задержали в подмосковном Долгопрудном девятиклассника, подозреваемого в поджоге фасадной вывески и козырька входной двери местного отделения приемной партии «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru