В Москве мужчина поджег за деньги квартиру и машину

Возгорание произошло на шестом этаже дома на улице Марии Ульяновой. Сообщение об инциденте поступило накануне в 22:25. По предварительным данным, злоумышленнику обещали деньги за поджог.

Одновременно с квартирой загорелся припаркованный автомобиль. Пожар потушили на площади два квадратных метра.

«Предварительная версия происшествия - поджог», - сказал источник.

Ранее сотрудники полиции задержали в подмосковном Долгопрудном девятиклассника, подозреваемого в поджоге фасадной вывески и козырька входной двери местного отделения приемной партии «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».

