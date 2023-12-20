В Рязани трехлетний ребенок скончался после лечения зубов

Ребенок умер 18 декабря. За два до этого он посещал стоматологическую клинику в Рязани.

После лечения мальчик находится в удовлетворительном состоянии, однако затем почувствовал себя хуже. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в деревне Айдара Красноярского края трехлетний мальчик умер после употребления домашней котлеты, передает «Радиоточка НСН».

