В Рязани произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани. Об этом сообщает оперативная группа правительства региона.

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Отмечается, что возгорание возникло на территории АО «РНПК» в районе Южного промузла.

«Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров», —говорится в сообщении опергруппы в Telegram.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, при пожаре пострадали два человека, их госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарРязань
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