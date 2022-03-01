В Рязани произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии

Отмечается, что возгорание возникло на территории АО «РНПК» в районе Южного промузла.

«Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров», —говорится в сообщении опергруппы в Telegram.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, при пожаре пострадали два человека, их госпитализировали.

