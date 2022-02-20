Из-за пожара в гостинице во Владимире эвакуировали постояльцев
Около 180 человек эвакуировали из-за возгорания, которое произошло в одной из гостиниц Владимира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Происшествие случилось в подвале отеля «Амакс золотое кольцо». Из здания эвакуировали 180 человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Причины инцидента в настоящее время уточняются. Пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, следственные органы инициировали уголовное дело о поджоге после пожара в двух двухэтажных домах в Ульяновске. В результате происшествия пострадали пять человек.
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