Из-за пожара в гостинице во Владимире эвакуировали постояльцев

Около 180 человек эвакуировали из-за возгорания, которое произошло в одной из гостиниц Владимира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Происшествие случилось в подвале отеля «Амакс золотое кольцо». Из здания эвакуировали 180 человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Причины инцидента в настоящее время уточняются. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, следственные органы инициировали уголовное дело о поджоге после пожара в двух двухэтажных домах в Ульяновске. В результате происшествия пострадали пять человек.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ВладимирПожар
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