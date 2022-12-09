В Рязани 10 человек эвакуировали из дома, где произошел взрыв газа

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия дежурят автобусы. В министерстве уточнили, что из-под завалов дома были спасены двое мужчин - 29 и 20 лет, оба госпитализированы.

Ранее прокуратура региона сообщила, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

