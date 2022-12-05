В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Инцидент произошел около 10:00.

«После этого последовал пожар на площади около 30 кв. м. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей», — передает агентство.

По данным РИА Новости, взрыв прогремел в многоэтажном доме, в результате были разрушены две межквартирные перегородки. Как отмечают экстренные службы, пострадавших нет.

В понедельник стало известно о взрыве газа в трехэтажном жилом доме в Ярославле, напоминает РИА ФАН. Два человека были госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаНижегородская Область
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