Кaзнaчеевa уточнилa, что Олег Соколов входит в нaучный совет при РВИО, однaко тудa привлекaют рaзных ученых для консолидaции военных историков, которые пишут или выскaзывaются нa кaкую-либо тему.

Ранее сообщалось, что части тела, которые были найдены в пакете на Мойке, а также в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко, выпускнице Института истории СПбГУ. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН воздержался от комментариев по конкретному делу, чтобы не оказать влияния на следствие. Однако, эксперт высказался по поводу извечной философско-этической проблемы - насколько совместимы гений и злодейство.

