Девять вагонов с углём сошли с рельсов на Кубани
Девять вагонов с углём сошли с рельсов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская.
«Произошёл сход девяти вагонов грузового поезда, гружёных углём... Повреждены три опоры контактной сети. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет», - отметили в СКЖД.
Ранее гружённые лесом и концентратом свинца 24 вагона грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае, часть из них опрокинулась, пишут «Известия».
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