В Ростовскую область с Украины попало не менее 14 снарядов

На территорию Ростовской области с Украины упали не менее 14 снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

По данным ведомства, в результате было разрушено помещение, используемое ФСБ РФ.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.



