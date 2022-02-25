В Ростовскую область с Украины попало не менее 14 снарядов

На территорию Ростовской области с Украины упали не менее 14 снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

По данным ведомства, в результате было разрушено помещение, используемое ФСБ РФ.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Ростовская ОбластьУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры