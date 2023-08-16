В Ростовской области заявили о диверсии на водоводе
Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области. Об этом в соцсетях заявила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.
Она рассказала, что специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода, в итоге установив, что произошла диверсия.
«Это не просто порыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», - указала Полищук, добавив, что сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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