В Ростовской области загорелся склад на площади 2000 кв. м
Склад с посудой и электротехникой загорелся в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Информация о ЧП поступила в 06:34. Склад расположен на рынке «Классик» в Аксайском районе. По данным МЧС, площадь пожара составила 1 тысячу кв. м, однако позже увеличилась до 2 тысяч квадратов.
К тушению возгорания привлечены 63 специалиста и 21 единица техники. Кроме того, к месту ЧП направили пожарный поезд, отмечает телеканал «360».
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, пишет Ura.ru.
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