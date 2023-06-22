В Ростовской области загорелся склад на площади 2000 кв. м

Информация о ЧП поступила в 06:34. Склад расположен на рынке «Классик» в Аксайском районе. По данным МЧС, площадь пожара составила 1 тысячу кв. м, однако позже увеличилась до 2 тысяч квадратов.

К тушению возгорания привлечены 63 специалиста и 21 единица техники. Кроме того, к месту ЧП направили пожарный поезд, отмечает телеканал «360».

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, пишет Ura.ru.

