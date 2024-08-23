В Ростовской области загорелись два жилых и один строящийся дом

В Пролетарске Ростовской области горят два жилых дома и один строящийся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожарные работают над ликвидацией огня.

Площадь лесного пожара у поселка Домбай выросла до 15 гектаров

Ранее стало известно, что возгорание началось с камыша на переулке Колпакова, 1, и затем распространилось на близлежащие здания.

Для борьбы с пожаром привлечены около 40 человек и 12 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПожарные

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