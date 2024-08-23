В Ростовской области загорелись два жилых и один строящийся дом
23 августа 202421:43
В Пролетарске Ростовской области горят два жилых дома и один строящийся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожарные работают над ликвидацией огня.
Ранее стало известно, что возгорание началось с камыша на переулке Колпакова, 1, и затем распространилось на близлежащие здания.
Для борьбы с пожаром привлечены около 40 человек и 12 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С погибшим на СВО актером Шишовым простятся 24 августа
- В Дагестане врачи извлекли из глаза мужчины 35 опарышей
- Глава ДНР Пушилин заявил об улучшении состояния военкора Поддубного
- В Ростовской области загорелись два жилых и один строящийся дом
- В Белом доме допустили, что визит Моди на Украину может быть полезным
- МВД Таджикистана и России выявят других террористов после захвата заложников
- Минюст исключил из списка иноагентов три организации
- В Думу внесен проект об освобождении от ответственности подсудимых контрактников
- СМИ: Новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа
- Минфин США ввел санкции против сына главы Минобороны Белоусова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru