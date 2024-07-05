В Ростовской области загорелись десять частных домов

Десять частных деревянных домов загорелись в Ростовской области. Об этом сообщило МЧС.

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По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Золотой Колос Аксайского района. На месте находятся 45 специалистов и 13 единиц техники.

«Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению пожара», — отметило министерство.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о ландшафтных пожарах на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону и Азовском районе. Возгорания возникли после отражения атаки беспилотников ВСУ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарМЧСРостовская Область

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