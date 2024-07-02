В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом
В Екатеринбурге горят два балкона 16-этажного жилого дома. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
«Сегодня в 11.30 (9.30 по Москве) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется», - заявили в ведомстве.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.
Ранее стало известно, что кабина строительного крана загорелась на Выборгской улице на севере Москвы из-за перегрева электротехники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» утвердил график создания Российской орбитальной станции
- Путин назначил двух заместителей министра юстиции
- В Турции заявили о планах запустить АЭС «Аккую» в 2024 году
- Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Стерлитамаке
- СМИ: 185 кандидатов снялиcь с выборов в парламент Франции
- В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом
- Бывших премьера, глав МИДа и Минфина Украины заочно арестовали в России
- МВД объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко
- ВЦИОМ: Треть россиян в течение года совершали турпоездку по стране на автомобиле
- Умер Народный артист России Владимир Матвеев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru