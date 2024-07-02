В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом

«Сегодня в 11.30 (9.30 по Москве) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется», - заявили в ведомстве.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.

Ранее стало известно, что кабина строительного крана загорелась на Выборгской улице на севере Москвы из-за перегрева электротехники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

