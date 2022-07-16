В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
Правоохранители задержали в Ростовской области подозреваемого в убийстве четырех членов одной семьи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Накануне в городе Новошахтинске неизвестный убил четырех человек, в том числе малолетнего ребенка. На телах обнаружили огнестрельные ранения. Одного раненого ребенка госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Покушение на убийство малолетнего или иного лица».
«В ходе следственных действий... задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах совершенного преступления», — говорится в заявлении СК.
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