В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

Накануне в городе Новошахтинске неизвестный убил четырех человек, в том числе малолетнего ребенка. На телах обнаружили огнестрельные ранения. Одного раненого ребенка госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Покушение на убийство малолетнего или иного лица».

«В ходе следственных действий... задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах совершенного преступления», — говорится в заявлении СК.

