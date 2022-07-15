Неизвестный убил членов одной семьи под Ростовом

Семья из четырех человек обнаружена убитой в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Бизнесмен с женой найдены убитыми в квартире в Подмосковье

Отмечается, что на телах всех убитых огнестрельные ранения. Среди погибших также один несовершеннолетний.

Ведутся поиски стрелявшего.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:Ростовская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры