Неизвестный убил членов одной семьи под Ростовом
15 июля 202219:48
Семья из четырех человек обнаружена убитой в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что на телах всех убитых огнестрельные ранения. Среди погибших также один несовершеннолетний.
Ведутся поиски стрелявшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru